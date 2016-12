10. Pudderparadiset

MYRKDALEN, HORDALAND

Snøsikre Myrkdalen har som mål om å bli et av Norges største skianlegg – og er på god vei.

ANLEGG: 4

Til tross for at anlegget ligger på våte Vestlandet, sørger mikroklimaet innerst i dalen for at det er et av de mest snøsikre i Norge – kjent for tørr pudder. Det raskt voksende anlegget har i dag ni heiser og 22 nedfarter, og store offpiste-områder.

UTELIV OG RESTAURANTER: 4

Her er bare et par hotell og noen få spisealternativ i bakken. Afterski på Myrkdalen hotell og liv på setra i bunnen av Kari Traa-trekket drar opp.

ANDRE AKTIVITETER: 3

Mange fine langrennløyper, og landets beste aking på kveldstid.

PASSER FOR: 5

Bakkene er ganske milde, og passer for familier. Men puddersnø og god offpiste gjør det også til et eldorado for frikjørere.

TOTALT: 16

Et sted som overrasker – positivt. Alt er eid av Myrkdalen Fjellandsby, som på 15 år har bygd Myrkdalen opp fra ingenting.

FAKTA

Skitrekk: 7

Stolheiser: 2

Nedfarter: 22 stk./28 km

Terrengpark: 1

Lengste: 3000 m

Fallmeter: 610

Les mer: www.myrkdalen.no